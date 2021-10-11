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Мост рухнул под грузовиком с людьми в Кыргызстане

Фото: пресс-служба МЧС КР. 11 октября 2021, 20:01

В машине, груженной углем, были два человека.

В Ошской области рухнул мост вместе с грузовиком, передает zakon.kz со ссылкой на sputnik.kg.

Как сообщает пресс-служба МЧС КР, ЧП произошло в 15:20 на 24-м км автодороги Ош-Папан-Кожокелен Кара-Сууйского района.

В машине, груженной углем, были два человека, они успели выскочить.

На место происшествия для выяснения обстоятельств выехал начальник Кара-Сууйского районного управления чрезвычайных ситуаций МЧС КР.

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