Мост рухнул под грузовиком с людьми в Кыргызстане

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В машине, груженной углем, были два человека.
В Ошской области рухнул мост вместе с грузовиком, передает zakon.kz со ссылкой на sputnik.kg.
Как сообщает пресс-служба МЧС КР, ЧП произошло в 15:20 на 24-м км автодороги Ош-Папан-Кожокелен Кара-Сууйского района.
В машине, груженной углем, были два человека, они успели выскочить.
На место происшествия для выяснения обстоятельств выехал начальник Кара-Сууйского районного управления чрезвычайных ситуаций МЧС КР.
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