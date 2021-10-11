В WhatsApp появится новая функция

Она рассчитана на любителей записывать голосовые сообщения.

Как отмечают разработчики, пользователи WhatsApp смогут ставить запись голосовых сообщений на паузу, передает zakon.kz.

Новшество у популярного мессенджера будет рассчитана на любителей записывать голосовые сообщения.

Создатели приложения тестируют функцию, с помощью которой пользователи смогут ставить запись звуковых посланий на паузу. После приостановки записи сообщения ее можно будет продолжить. В итоге сообщение будет отправлено единым файлом, - говорится в сообщении lenta.ru.

Как отмечается, воспользоваться новой кнопкой возможно пользователям систем iOS и Android. Для этого нужно будет нажать на кнопку паузы, которая появится в интерфейсе записи сообщения. Но пока функция, расширяющая возможности приложения WhatsApp, исследуется разработчиками.

Точная дата глобального релиза пока неизвестна, - отмечают разработчики.

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