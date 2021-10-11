Семиклассника избили до сотрясения мозга в школе в ЗКО

Мать потерпевшего приложила выписки из больницы с официальным диагнозом.

Жительница села Подстепное Теректинского района Мейрамгуль Кубашева рассказала об избиении ее сына - ученика 7-го класса школы №1, передает zakon.kz со ссылкой на mgorod.kz.

По ее словам, 4 октября между учениками произошла драка, во время которой ее сын получил травмы и попал в больницу.

Сын упал и не смог подняться, врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и подкожную гематому лица, состояние средней степени тяжести. Это не первый случай, до этого дня я молчала, но не в этот раз. О беспорядках в школе я не раз говорила руководству школы, никаких мер не было предпринято. После произошедшего случая с моим сыном начались какие-то сдвиги. Но для кого все это делается? Директор школы не требует порядка в учебном заведении, ученики могут нецензурно выражаться при учителе, школьную форму не носят, и это касается не только школьников, - написала Кубаева в Facebook.

Также женщина приложила выписки из больницы с официальным диагнозом.

Между тем, руководитель Теректинского районного отдела образования Жанаргуль Хусаинова отметила, что по данному факту создана специальная комиссия и ведется служебная проверка.

Да, действительно, такой случай произошел четвертого октября, между учениками седьмого и восьмого класса произошла драка. Сейчас инспекторы по делам несовершеннолетних изучают обстоятельства произошедшего. Кроме этого, в нашем ведомстве создана специальная комиссия, которая детально изучит все факты. Об итогах проверки мы сообщим дополнительно, - отметила Хусаинова.

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