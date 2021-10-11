Казахстанец стал победителем однодневной гонки в Италии

Луценко смог выиграть гонку мощной финишной атакой.

Лидер команды Казахстана по велоспорту Алексей Луценко стал победителем однодневной гонки "Коппа Агостони" в Италии, передает zakon.kz.

Велокоманда "Астана" выставила на нее следующий состав: Мануэле Боаро (Италия), Самуэле Баттистелла (Италия), Фабио Феллине (Италия), Алексей Луценко (Казахстан), Родриго Контрерас (Колумбия), Маттео Собреро (Италия), - пишет пресс-служба Национального олимпийского комитета РК.

Луценко смог выиграть гонку мощной финишной атакой.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!