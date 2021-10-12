Ожирение увеличивает риск смертности у людей с COVID - врач

Каждый третий пациент с лишним весом попадает на ИВЛ.

Российский диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал, почему люди с ожирением тяжелее переносят коронавирус, передает zakon.kz со ссылкой на ren.tv.

Сам механизм проникновения коронавируса в клетку связан с так называемыми ангиотензиновыми рецепторами второго типа, а именно эти рецепторы активированы при ожирении. Получилось так, что неудачно совпало. Что вот этот вирус цепляется именно за эти рецепторы, и получается, что для тяжелого течения у людей с ожирением достаточно небольших доз вируса, - объясняет Гинзбург.

Как уточняется, каждый третий пациент с лишним весом попадает на ИВЛ. Врачам приходится лавировать, подбирая лечение, чтобы не выстрелило какое-то из хронических заболеваний. При больных сосудах высок риск тромбоза. При диабете – комы.

Согласно данным экспертов центра эндокринологии, от ожирения страдает каждая вторая россиянка и каждый третий россиянин.

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