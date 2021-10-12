Россиянина подозревают в убийстве дочери и сожительницы из Казахстана

Подозреваемый задержан в Казани.

Жительница Нур-Султана Роксана Холдеева в течение года пытается наказать отчима. Она утверждает, что он зверски убил ее мать, а ранее избавился от своей малолетней дочери, передает zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Расправа произошла в Атбасаре. Туда пара поехала, чтобы забрать трехлетнюю дочь, которую они временно отдавали на воспитание другой семье из-за финансовых трудностей. Видеться и общаться с ребенком мужчина убитой не разрешал.

Это было насильственное убийство ножом и еще каким-то тупым предметом. Тело мамы было завернуто в ковер, который он пытался вынести. Видимо, не смог. Как я узнала позже от сотрудников, в январе 2017 года в Атбасаре в канализационном колодце нашли тело младенца. Назначили экспертизы. И спустя пару месяцев выяснилось, что на 99% моя мама является матерью этого ребенка, - рассказала Холдеева.

По данному факту было заведено уголовное дело по статье "Убийство".

Россиянина объявили в международный розыск, так как сразу после трагедии он покинул Казахстан. 7 октября его задержали в Казани. В полиции Акмолинской области заявили, что намерены расследовать дело совместно с российскими коллегами.

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