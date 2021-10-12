Казахстанский тяжелоатлет завоевал "золото" на чемпионате мира

Рахат Бекболат занял первое место на чемпионате мира среди юношей.

В Саудовской Аравии заканчивается чемпионат мира по тяжелой атлетике среди юношей, передает zakon.kz.

Казахстан в предпоследний день мирового первенства представил молодой тяжелоатлет Рахат Бекболат. 17-летний мировой рекордсмен из Кызылорды выступил в категории до 102 кг, где помимо него были еще 4 участника.

Стоит отметить, что Рахат Бекболат в настоящее время является мировым рекордсменом среди юниоров в толчке, а также он обладает мировым рекордом среди молодежи в сумме в этой весовой категории.

На юношеском мировом первенстве в рывке Рахат поднял 155 кг в своей последней попытке и выиграл "золото". Танер Чаглар из Турции завоевал "серебро" в рывке на 152 кг, а бронзовую медаль получил поляк Шимон Циолковски, который поднял 151 кг в своей третьей попытке.

В толчке у Бекболата было явное преимущество перед остальными. Он начал с первой попытки 185 кг, что на 14 кг больше, чем его ближайший соперник. В итоге выиграл золотую медаль в подъеме на 200 кг, что также легко принесло ему первое место в общем зачете. Аммар Рубайави Али из Ирака выиграл "серебро" с подъемами 170 кг, 180 кг и 185 кг.

Казахстан на данном мировом первенстве представляют два спортсмена. 12 октября на помост чемпионата мира выйдет еще один представитель Казахстана – Руфина Чалкарова.

Куандык Шынасилов

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