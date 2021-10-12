В ВОЗ назвали нуждающиеся в третьей дозе вакцины от КВИ группы

Рекомендовано прививать третьей дозой людей старше 60 лет, которые вакцинировались китайскими препаратами.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения рекомендовали назначать людям с иммунодефицитом дополнительную дозу вакцины от коронавируса, сообщает zakon.kz.

Как объяснили специалисты, это связано с тем, что данным лицам двух доз может быть недостаточно для полноценной защиты. Данная рекомендация относится ко всем, кто привился вакцинами Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Covishield, Johnson & Johnson, Sinopharm и Sinovac.

Российская вакцина "Спутник V" не была оценена экспертами, так как пока не получила одобрения ВОЗ.

Помимо этого члены СКГЭ посоветовали вакцинировать третьей дозой людей старше 60 лет, привившимся китайскими препаратами Sinovac или Sinopharm.

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