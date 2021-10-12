В Instagram появится новая функция по информированию пользователей о сбоях

Помимо этого в компании намерены ввести предупреждения пользователей о том, что опубликованный ими контент может идти вразрез с правилами соцсети.

Instagram будет сообщать своим пользователям о технических сбоях прямо внутри приложения, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Мы тестируем новую функцию, которая будет уведомлять вас в ленте активности, когда у нас случаются сбой или технические неполадки, а также когда они устранены, - говорится в сообщении пресс-службы соцсети.

При этом в соцсети будут рассылать уведомления только в случае масштабных проблем, которые заметны для значительного числа пользователей. Ожидается, что проверка нововведения займет несколько месяцев.

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Помимо этого в компании намерены ввести предупреждения пользователей о том, что опубликованный ими контент может идти вразрез с правилами соцсети. Для этого в приложении появится новая вкладка "статус аккаунта".

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