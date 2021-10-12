Германия провела переговоры с талибами об угрозе терроризма

Кроме того, стороны обсудили вопросы соблюдения прав человека.

Делегация Германии провела переговоры с высокопоставленными представителями радикального исламистского движения "Талибан" (запрещено в Казахстане), сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

По словам представителя МИД ФРГ, на встрече в Дохе речь шла о возможности безопасного и беспрепятственного выезда (из Афганистана) лиц, перед которыми "Германия несет особую ответственность".

Кроме того, стороны обсудили вопросы соблюдения прав человека, в особенности женщин, а также темы безопасности и террористической угрозы. Германская сторона вновь дала понять, что будет оценивать талибов по их действиям, а не словам, подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

В Катаре с 2013 года находится политический офис "Талибана". Помимо этого, в Дохе, прежде чем талибы 15 августа вошли в Кабул, а афганский президент Ашраф Гани покинул страну, проводилась серия переговоров между представителями радикалов, правительством исламской республики, а также США, которые в итоге завершили к 30 августа свою военную миссию в Афганистане.

6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, в которое вошли исключительно члены радикального движения.

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