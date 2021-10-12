В Twitter появилась новая функция

Приложение zakon.kz
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Теперь можно удалять подписчиков без их предварительной блокировки.
Twitter запустил функцию удаления подписчиков без их предварительной блокировки, сообщает zakon.kz.
Пользователей при этом не будут уведомлять о том, что кто-то исключил их из списка подписчиков.
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Раньше для ограничения доступа к своей странице пользователям с открытыми аккаунтами надо было заносить нежелательных подписчиков в черный список, после чего удалять их оттуда.
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