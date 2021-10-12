Карагандинская область установила рекорд по строительству жилья

Масштабная стройка в области оживила местный рынок труда и производства стройматериалов.

Карагандинская область вышла на исторический максимум по вводу жилья. Впервые за 30 лет в этом году будет введено 662 тысячи квадратных метров.

По данным акимата Карагандинской области, новые микрорайоны появляются там, где долгие годы не осваивались земли.

По сравнению с прошлым годом у нас рост жилищного строительства на 25%. За 9 месяцев 2021-го введено в эксплуатацию порядка 400 тысяч квадратных метров жилья, - сообщил руководитель управления строительства архитектуры и градостроительства Абзал Жайлыбаев. - В этом году в планах сдать 662 тысячи квадратных метров.

Масштабная стройка в области оживила местный рынок труда и производства стройматериалов. В работе используют в основном все отечественное. Развивать местное производство было одной из главных задач областного акимата. Более пяти тысяч человек обеспечены работой в строительном секторе.

С вводом нового жилья меняется и картина очередности. Ежегодно по программе "Нурлы жер" выделяется 2-2,5 тысячи квартир для социально уязвимых слоев населения. Это арендное и кредитное жилье - все зависит от доходов очередников.

Многодетная мама из Караганды Саягуль Ниязбекова в этом году получила двухкомнатную квартиру в одном из новых домов на Юго-Востоке. В очереди до этого простояла 13 лет. Работает женщина фасовщицей в фармкомпании.

В январе получила в акимате ключ от квартиры. Эмоции, конечно, переполняли, слезы радости были, - делится новосел. - До этого с четырьмя детьми жила в доме барачного типа на ЖБИ. Не было воды, топили печку. А сейчас прихожу уставшая с работы, а дома тепло, из крана вода горячая и холодная. Остановка и школа под боком. Есть парк для прогулок.

Жилье Саягуль Ниязбековой государство выдало в аренду без права выкупа. В месяц она платит 7800 тенге плюс комуслуги.

У женщины в этом году двойная радость. Старшему сыну с семьей государство предоставило квартиру по программе "Шанырак". Он воспитывает с супругой (инвалидом с детства) особенных двойняшек трех лет.

До конца года в Карагандинской области жильем обеспечат около 3 тысяч очередников. И в планах на следующий построить уже 830 тысяч квадратных метров жилья.

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