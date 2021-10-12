"Десять лет уже терпим" - жительница Аксу рассказала о поборах в местном детском саду

Помимо денежной "повинности", родители дошколят вынуждены нести еще и трудовую – например, делать в учреждении ремонт.

Женщина призналась журналисту zakon.kz, что, помимо денежной "повинности", родители дошколят вынуждены нести еще и трудовую – например, делать в учреждении ремонт.

Как рассказала Светлана (имя изменено – прим. авт.), раньше в обозначенный государственный детский сад ходила ее старшая дочь. Аккуратные попытки запустить руку в родительский карман со стороны администрации учреждения начались еще тогда. Правда, сначала расходы были небольшими, и мамы с папами предпочитали закрывать на них глаза.

Первое время просили по мелочам: закупить бумагу А4, флажки на праздники, влажные салфетки. Сама директор к нам с этим не обращалась, но я не раз слышала, как она говорила воспитателям: "Работайте с родителями".

На содержание государственных детских садов средства из бюджета выделяются, согласно утвержденным планам финансирования. Предусмотрены следующие статьи расходов: - на выплату заработной платы с отчислениями – 66%; - на оплату коммунальных услуг, связи и налогов – 25%; - на приобретение продуктов питания – 5,1%; - на приобретение медикаментов – 1,4%; - на приобретение прочих запасов – 2,5%, из них канцелярские товары – 0,3%. отдел образования Аксу Управления образования Павлодарской области.

Впрочем, бесконечными "принесите, купите, дайте" дело не ограничивалось. Нередко родителям приходилось выступать еще и бесплатной рабочей силой: летом – красить в здании окна и белить потолки, зимой – чистить снег во дворе.

Несмотря на полученный негативный опыт, младшего ребенка Светлана отдала в тот же детский сад. Причина проста – "недалеко от дома". Однако надежды на то, что за прошедшее время в садике могли произойти положительные перемены, быстро рассыпались в труху.

Заглядываешь к директору по какому-то вопросу – она все об одном и том же: "Вы платите 13 тысяч тенге только за питание ребенка, за образование, его пребывание здесь вы не платите. Поэтому, будьте добры, помогайте детскому саду, если чего-то нет, приносите".

Родители производят оплату только за питание, согласно действующему постановлению от 27.07.2012 №189/6. отдел образования Аксу Управления образования Павлодарской области.

Как выяснилось, "христарадничество" со стороны бюджетного, стоящего на балансе учреждения было еще "цветочками". Ягодки поспели после регулярных жалоб мам и пап на отвратительное состояние детских площадок.

Воспитатели неожиданно объявили о конкурсе – якобы детские сады соревнуются друг с другом в облагораживании площадок. Мы начали собирать деньги. Многие были возмущены, некоторые не могли сдать полную сумму. Наша группа собирала по 3000 тенге, другая – по 5000. Собрали, закупили краску, доски, взялись за работу. Я своего мужа туда отправляла в выходные. После окончания работ было награждение – нам символически раздали дешевые игрушки ужасного качества. Да и те в итоге остались в группах, – посетовала родительница.

Позже оказалось, что "конкурс" – фантазия администрации одного единственного детсада города, в других учреждениях ничего подобного не проводилось. Идея сделать ремонт на родительские деньги и родительскими же руками для директора закончилась визитом представителя отдела образования Аксу. Тот дежурно отчитал руководство садика, однако на жалобы родителей отреагировал с невозмутимостью истинного чиновника: "Вы ведь это добровольно делали, для своих детей ведь".

На текущий ремонт зданий детских садов ежегодно выделяются средства, а значит, родители не должны заниматься проведением капитального, текущего ремонта за свой счет. отдел образования Аксу Управления образования Павлодарской области.

Светлана с такой позицией согласиться не смогла, в очередной раз задавшись вопросом, куда деваются средства, регулярно выделяемые на ремонт и прочие нужды из бюджета:

Я обратилась в акимат, обрисовала ситуацию. В восемь вечера мне позвонил начальник отдела образования с вопросом, почему я пожаловалась в акимат. Мол, вы же ко мне лично не пришли со своей проблемой. А почему я должна к нему ходить? Это же его работа. Где контроль, финансовая отчетность? Сколько денег в этом году было вложено в наш сад со стороны государства? Куда эти средства были потрачены?

Финансовую отчетность администрация производит два раза, в начале и в конце учебного года, перед членами попечительского совета. отдел образования Аксу Управления образования Павлодарской области.

Женщина утверждает, что за десять лет в саду ничего принципиально не изменилось, в частности, не появилось ни одной интерактивной доски.

Согласно Приказу МОН от 22.01.2016 №70 "Об утверждении норм оснащения оборудованием и мебелью организаций дошкольного, среднего образования, а также специальных организаций образования" в перечне оснащения оборудованием и мебелью имеется интерактивная доска. отдел образования Аксу Управления образования Павлодарской области.

Есть вопросы и к персоналу, где один человек может быть и сантехником, и плотником, и электриком. Дворника нет вообще, охраны – тоже. Психолога практически невозможно застать на рабочем месте.

За уборкой территории в детских садах закреплен дворник. По должностному функционалу за чистоту помещений детского сада отвечает заместитель директора по хозяйственной части. В должностные обязанности помощника воспитателя входит следить за чистотой детских игровых площадок, расположенных на территории детского сада. отдел образования Аксу Управления образования Павлодарской области.

Претензий у нашей собеседницы не нашлось разве что к воспитателям и нянечкам.

Воспитатели просили никуда не обращаться, потому что руководство в любом случае себя защитит, а обвинят подчиненных. Но понятно же, что не сами воспитатели придумали просить у родителей купить бумагу, сделать ремонт – их заставляют. Помню, когда строили детскую площадку, привезли песок. Так его даже некому было выгрузить. В выходные воспитатели выходят на работу, убирают, красят. Недавно видела, как нянечки на улице приводили в порядок территорию. Когда меня увидели, спрятались. А холодно было. Я позвонила в садик, спросила, что это такое. Там сослалась на "субботник", хотя была пятница. Заявили, что каждую неделю приходит бумага, согласно которой нянечки должны убирать. Тогда я уточнила, почему не выходят воспитатели, методист, директор. В ответ услышала, что у воспитателей статус педагогов, поэтому они не обязаны. А нянечки что, не люди? Одной из них недавно делали операцию, удаляли камни из почек. Ей вообще сейчас на холоде работать нельзя! – возмущена Светлана.

Согласно Закону Республики Казахстан "О статусе педагога" от 27 декабря 2019 года статья 6 пункт 2, при осуществлении педагогом профессиональной деятельности не допускается привлечение его к видам работ, не связанных с профессиональными обязанности, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. отдел образования Аксу Управления образования Павлодарской области.

В завершение жительница Аксу добавила, что "рыба гниет с головы", а неугодная взрослым директор детсада, несмотря на пенсионный возраст, по слухам, уходить на заслуженный отдых пока не собирается – как минимум два года. Более того, уйдя в отпуск, она назначила исполняющей обязанности директора логопеда, с которой у родителей тоже не раз происходили конфликты.

К слову, за комментариями по ситуации мы обратились не только в отдел, но и в Управление, и в Министерство образования. Со слов Светланы, направленные редакцией запросы загадочным образом совпали со звонком в сад профильного министерства с требованием провести зум-конференцию с родителями и решить спорные моменты. Однако zakon.kz никаких пояснений, кроме письма отдела образования, на момент публикации материала так и не получил.

Ирина Мишура

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