Из-за чего ослаб тенге, рассказали в Нацбанке

Глобальное укрепление доллара США продолжает оказывать давление на валюты развивающихся стран, в том числе и на тенге.

Курс тенге незначительно ослаб в сентябре 2021 года. Об этом сообщил на заседании правительства глава Нацбанка Ерболат Досаев, передает корреспондент zakon.kz.

По словам Досаева, несмотря на ощутимый рост цен на нефть, растущий спрос на внутреннем валютном рынке оказывает давление на обменный курс тенге.

За 9 месяцев 2021 года покупки банков второго уровня на бирже увеличились на 19% и достигли в среднем 2,6 млрд долларов США в месяц на фоне увеличения импорта потребительских товаров на 25% за 7 месяцев 2021 года. Факторами увеличения импорта и роста спроса на иностранную валюту также являются фискальный стимул и использование пенсионных накоплений, - пояснил он.

При этом председатель Нацбанка добавил, что поддержку тенге в течение месяца оказывали операции по конвертации средств Нацфонда для осуществления трансфертов в бюджет и продажи субъектов квазигосударственного сектора. За 9 месяцев 2021 года компании продали валютной выручки на сумму 2,3 млрд долларов США.

Глобальное укрепление доллара США продолжает оказывать давление на валюты развивающихся стран, в том числе и на тенге. В результате, несмотря на существенный рост цен на нефть на 7,6% до 78,52 доллара США за баррель, за месяц национальная валюта ослабла на 0,1%, до 425,75 тенге за доллар США. По состоянию на 11 октября – 424,55 тенге за доллар США, укрепившись с начала месяца на 0,3%, - заключил Досаев.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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