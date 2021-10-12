Где в Казахстане строится больше всего жилья

Приложение zakon.kz
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Положительная динамика зафиксирована в 14 регионах.
Министр национальной экономики Асет Иргалиев отметил, что строительная отрасль показывает высокие темпы роста, передает корреспондент zakon.kz.
За девять месяцев объем выполненных строительных работ вырос на 9,7%. Положительный рост показателя зафиксирован по всем регионам. Наибольший рост строительно-монтажных работ отмечается в Алматы, а также в Мангистауской и Акмолинской областях, - сообщил глава Миннацэкономики на заседании правительства.
По вводу жилья также сохраняется положительная динамика. За восемь месяцев текущего года было построено 10,4 млн кв. м жилья, рост составил 8%.
По словам министра, положительная динамика зафиксирована в 14 регионах, среди которых самые высокие показатели в Атырауской и Восточно-Казахстанской областях.
Ранее в министерстве индустрии и инфраструктурного развития рассказали, что будет с ценами на жилье весной.
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Тамила Языкова, Нур-Султан
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