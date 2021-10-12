Нарушения в госзакупках на 155 млрд тенге выявили в Казахстане

Об этом рассказали в Минфине.

Министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев рассказал о результатах аудита за девять месяцев 2021 года, передает корреспондент zakon.kz.

Всего контролем было охвачено более 600 тыс. процедур госзакупок на 5,7 трлн тенге. По итогам проверок были выявлены нарушения по 32,4 тыс. процедур. На сегодняшний день объектами госаудита исполнено 98% уведомлений об устранении нарушений.

Проведено 2 542 аудиторских мероприятий. Аудитом охвачено 1 трлн 671 млрд тенге бюджетных средств. Установлены финансовые нарушения на 155 млрд тенге, - сообщил глава Минфина на заседании правительства.

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Он отметил, что по 123 млрд тенге уже устранены нарушения. Это было сделано путем восстановления поставки товаров, оказания услуг и выполнения работ, возмещения в бюджет и отражения по учету.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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