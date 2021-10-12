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Вылетевший в Актобе самолет вернулся в аэропорт Алматы

Фото: zakon.kz 12 октября 2021, 10:21

Посадка прошла в штатном режиме - авиакомпания.

Самолет авиакомпании Air Astana, вылетевший в Актобе, вернулся в аэропорт Алматы, сообщает zakon.kz.

Борт, выполнявший рейс КС 863 "Алматы-Актобе", вылетал сегодня в 05:30 из Алматы. По технической причине и отсутствия технического обслуживания в аэропорту прилета командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета. пресс-служба авиакомпании

Как сообщается, посадка прошла в штатном режиме.

Вылет рейса ожидается в 15:40. пресс-служба авиакомпании

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