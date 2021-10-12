Как будут улучшать экологию в Казахстане 

Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев представил Национальный проект "Жасыл Қазақстан".

На заседании правительства РК министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев представил Национальный проект "Жасыл Қазақстан". Он направлен на создание благоприятной среды проживания казахстанцев и улучшение экологической ситуации в стране, передает корреспондент zakon.kz.

По словам Брекешева, нацпроект включает 4 основных направления.

Первое направление – "Таза Қазақстан" – способствует решению основных экологических проблем, таких как улучшение качества атмосферного воздуха, управление отходами и сохранение экосистем водных объектов страны. В рамках направления предполагается сокращение выбросов на 16 крупнейших промышленных предприятиях за 5 лет на 20%. Планируется установить более 8 тысяч контейнеров для раздельного сбора, увеличить долю и утилизацию ТБО с 18% до 34%. В части сохранения экосистем водных объектов планируется реализация второй фазы проекта "Регулирование русла реки Сырдарья и сохранение северной части Аральского моря", - сказал он.

Предусмотрены мероприятия по увеличению водности и пропускной способности рек, находящихся в бассейне озера Балхаш.

Второе направление – "Үнемді Қазақстан". В рамках задачи "Повышение продуктивности за счет экономного использования воды" планируется сократить потери воды при орошении на 4 км3 за счет реконструкции 401 и цифровизации 212 каналов.

В нацпроекте предусмотрены мероприятия по увеличению орошаемых земель на 600 тысяч га. Для создания дополнительных источников орошения планируется до 2025 года строительство 9 новых водохранилищ в Акмолинской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областях с объемом накопления 1,7 км3. Вторая задача в рамках данного направления – повышение энергоэффективности, в том числе в сфере обрабатывающей промышленности, за счет модернизации технологического оборудования промышленных предприятий и модернизации освещения в бюджетном секторе, – указал глава Минэкологии.

Далее в рамках направления "Табиғат" предполагается реализация поручения главы государства по посадке 2-х млрд деревьев с приживаемостью не менее 65% и проведение мероприятий по восстановлению численности редких и исчезающих видов животных.

Четвертое направление – "Экология болашағы" – нацелено на повышение уровня экообразования и культуры населения, – добавил он.

Министр отметил, что реализация нацпроекта позволит создать благоприятную среду проживания для населения и улучшения экологической ситуации, инфраструктуру по переработке и экологически безопасной утилизации отходов, улучшить качество воды в озерах, а также снизить потери при подаче воды на орошение.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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