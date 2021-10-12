Проблемы с возвратом кредитов теперь можно решить в досудебном порядке

Банки и МФО обязаны уведомить заемщика о возникшей просрочке в течение 20 дней с момента ее наступления.

С 1 октября 2021 года вступили в силу поправки в законы о банках и банковской деятельности, а также микрофинансовой деятельности, в части введения единого правового режима урегулирования банками и микрофинансовыми организациями (МФО) проблемной задолженности заемщика. Об этом сообщило Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка, передает zakon.kz.

Теперь заемщики-физлица, имеющие просроченную задолженность, могут решить вопросы по реструктуризации своих кредитов или микрозаймов напрямую с кредиторами, которых обязали рассматривать заявления граждан в рамках правового поля, - пояснили в ведомстве.

Согласно новому механизму урегулирования, банки и МФО обязаны уведомить заемщика о возникшей просрочке в течение 20 дней с момента ее наступления. В уведомлении кредиторы должны также проинформировать граждан о необходимости внесения платежей с указанием точного размера возникшей просрочки, рассказать им об их праве обратиться в банк или МФО и последствиях невыполнения своих обязательств по кредитам и микрозаймам (займы).

Заемщики, в свою очередь, в течение 30 дней с даты наступления просрочки должны обратиться в кредитную организацию для реструктуризации займов с письменным заявлением или иным способом, который прописан в кредитном договоре.

В заявлении необходимо указать, в связи с чем возникла просрочка, предложить свои варианты возможной реструктуризации и предоставить подтверждающие документы, свидетельствующие о снижении доходов и невозможности оплачивать по своим обязательствам.

Заявление заемщика подлежит обязательному приему, регистрации, учету и рассмотрению банком и МФО. При представлении неполных сведений заемщик предоставляет их в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления от финансовой организации.

После получения полного пакета документов от заемщика кредитор рассматривает обращение, при этом учитывая такие факторы, как текущее финансовое положение (платежеспособность), социальное положение заемщика, единственность залогового жилья, добросовестное исполнение обязательств по займу.

Свой ответ кредитор должен предоставить в течение 15 календарных дней, это:

согласие, принимая предложенные заемщиком изменения в условия договора банковского займа/микрокредита;

свои предложения по изменению условий договора банковского займа/микрокредита;

отказ с указанием мотивированного обоснования причин.

Условия реструктуризации, предложенные заемщиком или кредитором, могут быть в виде: снижения ставки вознаграждения, отсрочки платежа, изменения метода погашения, увеличения срока займа, уменьшения долговой нагрузки (просроченный основной долг, вознаграждение, неустойка и иные виды платежей и комиссий), самостоятельной реализации недвижимого имущества, являющегося предметом ипотеки, или представлением отступного путем передачи залогового имущества кредитору, реализации недвижимого имущества, с передачей обязательства покупателю, - отметили в агентстве.

Внесение изменений в условия договора осуществляется в течение 15 календарных дней со дня принятия такого решения банком.

Если заемщику не удалось достичь согласия с кредитором по условиям реструктуризации займа, он вправе обратиться в Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка. При этом заемщик обязательно должен предоставить доказательства своего обращения в банк или МФО и недостижения взаимоприемлемого решения.

Агентство на основании обращения заявителя в рамках своих полномочий инициирует документальную проверку в отношении кредитора и после завершения проверочных мероприятий предоставит оценку действий кредитной организации касательно всестороннего рассмотрения вопроса и принятого решения кредитором. В этот период кредитор не вправе начинать процедуры взыскания заложенного имущества должников, относящихся к социально уязвимым слоям населения.

Как поясняется, согласно закону "О жилищных отношениях" к социально уязвимым слоям населения относятся ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица, ветераны боевых действий, инвалиды 1 и 2 групп, семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов, лица, страдающие тяжелыми формами некоторых хронических заболеваний, пенсионеры по возрасту; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, кандасы, лица, лишившиеся жилища в результате экологических бедствий, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, многодетные матери и многодетные семьи, семьи лиц, погибших (умерших) при исполнении государственных или общественных обязанностей, воинской службы.

Напомним, что 24 мая 2021 года глава государства подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования банковской, микрофинансовой и коллекторской деятельности в Республике Казахстан".

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