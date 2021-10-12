Курс доллара снова начал расти

Доллар подорожал на 0,54 тенге.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11.00 средневзвешенный курс доллара составил 425,09 тенге (+0,54), передает zakon.kz.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 424,9-426,3 тенге, евро – 491,3-493,3 тенге, рос. рубль - 5,92-5,97 тенге.

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 12 октября.

Ноябрьские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,12%, составив $80,42 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре упали на 0,04% — до $83,62 за баррель.

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