На теннисном турнире в Испании состоится казахстанское дерби

В числе теннисистов, которые заявлены и уже начали свое выступление находятся два казахстанца.

На хардовом покрытии курортного города Аликанте проходит международный турнир из серии "Челленджер", передает zakon.kz.

В числе теннисистов, которые заявлены и уже начали свое выступление, находятся два казахстанца. Если Дмитрий Попко только начнет свои игры в основной сетке, то Денис Евсеев уже успел отличиться в квалификационных состязаниях. 28-летний спортсмен в отборочном туре выиграл две встречи: вначале переиграл индуса Пурава Райя – 6:0, 6:3, затем в финале "квала" – Даниеля Ринкона из Испании – 7:5, 6:2.

12 октября Денис Евсеев встретится в матче первого круга основы со своим товарищем по сборной Казахстана – Дмитрием Попко.

Куандык Шынасилов

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