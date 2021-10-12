Собчак о волне хейта после смертельного ДТП: Я не спасатель и не врач

Мы поможем всем, потому что у нас с командой есть такая возможность.

Российская телеведущая Ксения Собчак прокомментировала волну хейта против нее после смертельного ДТП, сообщает zakon.kz.

В своем Telegram-канале "Кровавая барыня" она отметила, что не будет "доказывать, что не верблюд".

Разговаривали с мужем Оксаны Садовник. Она жива, слава богу, сообщения про то, что она вторая погибшая - ложь. Муж в бешенстве от сообщений о ее смерти и просит перестать журналистов творить такое с его семьей. По состоянию - оно тяжелое, у нее травма головы, легких, бедра, ей удалили селезенку. Но она жива. В ближайшее время мы с ее мужем решим вопрос с ее дальнейшим лечением в Москве. Найдем врачей. Он несколько раз говорил, что у него нет никаких претензий ко мне, но дело и не в этом. А в том, что хватит метать фейки и драконить семьи пострадавших. У Оксаны есть маленький ребенок, у него день рождения в четверг, имейте совесть, - пишет блогер.

Также Собчак высказалась о фейках, связанных с ней.

Я о порядочности в своей адрес даже просить не буду - знаю, что бесполезно. Факты такие: я не в Америке, никуда не лечу. Я лежу дома, днем была на обследовании вместе с ассистенткой, у обеих сотрясение. Видео из аэропорта, где я бодра и меня "никто не держит" мне показали (никто только не обратил внимания почему-то, что я держусь за голову и вхожу не в ту дверь), сообщения о том, что мы гнали, чтобы успеть и расписанную хронологию - тоже. По поводу первого вопроса могу сказать: дай вам бог не попасть никогда в такую ситуацию и не проверить прочность своей головы и способности держаться на себе. По поводу второго - ну, проследите наш путь полностью по времени, найдите какие-то записи разговоров на камерах наблюдения про то, как обсуждали, что, кажется, все вместе только что едва не умерли. Но это же не совсем то, в чем хочется меня уличить, да? - добавила она.

Телеведущая отмечает, что может "помочь только связями и возможностями".

Но реальность такова, что я попала в аварию, пострадала. После того, как мне сказал мой директор, что к людям едут врачи - я полетела домой к семье. Я не спасатель и не врач, не водитель. Я не помогла бы там ни руками, ни советами. Я могу помочь только связями и возможностями. А стоять на дороге, мешать людям работать, спасать и торговать лицом, чтобы вы потом написали: "Собчак осталась на месте происшествия и ничего не сделала" - это не конструктивно, это бредово, - отмечено в сообщении.

Кроме того, Собчак уточнила, что всем будет оказана помощь.

Мы поможем всем, потому что у нас с командой есть такая возможность. Помочь людям в горе, невольными участниками которого мы стали. Потому что мы - так уж случилось, остались живы. Такова реальность, - заключила журналистка.

9 октября Ксения Собчак попала в ДТП со смертельным исходом. Тогда автомобиль Mercedes S 500, в котором на пассажирском сиденье находилась Собчак, во время обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. Во втором автомобиле находились три человека: один из них погиб на месте.

По данным СМИ, водитель Mercedes хотел обогнать автобус. Шофер полностью признал вину, против него возбуждено уголовное дело.

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После аварии пользователи Сети стали упрекать журналистку в том, что она, по их мнению, проявила недостаточно сочувствия к пострадавшим.

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