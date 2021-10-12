Темпы восстановления экономики Казахстана ускорились до 3,4%

Глава правительства отметил, что национальная экономика демонстрирует уверенную восстановительную динамику.

На заседании правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрены итоги социально-экономического развития страны и исполнения республиканского бюджета за январь-сентябрь 2021 года, сообщает zakon.kz.

Глава правительства отметил, что национальная экономика демонстрирует уверенную восстановительную динамику. По итогам девяти месяцев текущего года рост ВВП составил 3,4%. Восстановления экономики удалось достичь благодаря своевременно принятым антикризисным мерам. Ключевым драйвером ускорения экономики является стабильный рост производства в реальном секторе, - говорится в сообщении primeminister.kz.

Объем производства обрабатывающей промышленности вырос на 5,7%. Рост отмечается в машиностроении на 22,8%, в том числе автомобилестроении на 31,6%, производстве локомотивов и вагонов - 50,5%, стройматериалов - 10,1%, фармацевтике - 38,1%, пластмассовых изделий - 31,4%, производстве одежды - 14%, мебели - 14,9%, готовых металлических изделий - 17,2%.

В секторе услуг также наблюдается уверенное восстановление на фоне карантинных послаблений, темпы роста достигли 2,9% за счет высокой динамики в торговле (+9,3%) и связи (+13%).

Строительство выросло на 9,7%. За девять месяцев в стране введено в эксплуатацию 10,4 млн кв. м жилья, что на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Продолжилось активное восстановление роста инвестиций, составив 2%, без учета горнодобычи рост на уровне 15,1%.

Высокие показатели инвестиций в основной капитал отмечены в строительстве (+126,3%), обрабатывающей промышленности (+80,6%), торговле (+37,8%), сельском хозяйстве (+36,7%), операциях с недвижимостью (+18,9%), финансовой деятельности (+15,6%), информации и связи (+14,3%).

По итогам января-сентября текущего года Алматинская, Акмолинская, Жамбылская, Костанайская области и Шымкент обеспечили рост социально-экономического развития по всем семи основным макропоказателям, Атырауская, Карагандинская, Кызылординская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Туркестанская области и Нур-Султан - по шести показателям, Актюбинская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области и Алматы - по пяти показателям. Наименьшие показатели достигнуты в Западно-Казахстанской области.

Глава правительства поручил усилить работу по наращиванию темпов роста и диверсификации экономики, привлечению инвестиций и созданию рабочих мест, сдерживанию роста цен на продовольственные товары, а также обеспечить качественное исполнение Комплекса мер антиинфляционного реагирования.

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