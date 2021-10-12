Назарбаев обратился к главам МИД стран СВМДА

Азия сегодня занимает первое место в рейтинге регионов мира с наиболее высокими темпами экономического роста.

Сторонам совещания предстоит пройти нелегкий трансформационный путь от общепризнанной континентальной платформы для диалога и поиска компромиссов до полноценной международной организации, сказал в ходе 6-ой встречи министров иностранных дел Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии вице-министр иностранных дел Казахстана Акан Рахметуллин, передает корреспондент zakon.kz.

В следующем году инициативе Казахстана о созыве СВМДА исполняется 30 лет. За это время, благодаря существенному вкладу каждого из государств, представленных в этой аудитории, совещание состоялось, доказало свою востребованность и актуальность. На текущем этапе СВМДА представляет собой уникальную структуру, деятельность которой нацелено на политическое сближение стран, создание общего и инклюзивного пространства безопасности и стабильности в Азии, решение наиболее актуальных проблем континента посредством переговорных механизмов и использования многостороннего подхода к сотрудничеству, — сказал Рахметуллин, зачитывая обращение Нурсултана Назарбаева.

Он напомнил, что форум объединяет 27 государств, которые охватывают 90% территории Азии и составляют половину населения планеты, генерируют более 50% мирового ВВП и обеспечивают две трети роста глобальной экономики.

По его словам, Азия сегодня занимает первое место в рейтинге регионов мира с наиболее высокими темпами экономического роста, обладая при этом все еще огромными неиспользованными экономическим, людским и природным потенциалом.

Азия - наш общий дом, в котором ответственность за состояние дел, общую атмосферу и решение насущных вопросов несут непосредственно все государства нашего континента. К большому сожалению, на пространстве СВМДА еще остаются очаги напряженности и зоны нестабильности, территориальные споры и проблемы ядерного разоружения, терроризма экстремизма и так далее. Как мне видится, сторонам совещания предстоит пройти нелегкий трансформационный путь от общепризнанной континентальной платформы для диалога и поиска компромиссов до полноценной международной организации, в рамках которой будут вырабатываться и имплементироваться эффективные решения по строительству новой политической архитектуры Азии 21 века.

Народы и государства континента достойны того, чтобы жить и развиваться в атмосфере единой семьи, в условиях мира и сотрудничества со всеми другими странами планеты, — отмечается в обращении Первого Президента Казахстана.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!