ВОЗ: после пандемии коронавируса будет пандемия психических расстройств

К каким нарушениям приводит перенесенная коронавирусная инфекция.

На пресс-конференции "Об актуальных вопросах в сфере психического здоровья", проходившей на площадке Региональной службы коммуникаций Алматы, выступил национальный консультант по психическому здоровью в Казахстане и странам Центральной Азии Странового офиса ВОЗ в Казахстане Николай Негай, передает zakon.kz.

Когда пандемия только началась, говорит Негай, на первый план вышли психосоциальные трудности - локдауны, потеря работы, изменение образа жизни, дистанционная работа и т. д.

Тогда начали говорить о частых нарушениях сна, о тревоге, панических атаках, о посттравматическом стрессовом синдроме. Об этом говорится постоянно. Уже сейчас ученые доказали, что ковид обладает серьезным нейротропным действием, влияя на нервные клетки, - отметил спикер, отвечая на вопрос журналиста.

Влияние неадекватного иммунного ответа, то есть наших антител, приводит к цитокиновому шторму, а он приводит к нарушению гематоэнцефалического барьера. Сам вирус может повреждать внутреннюю стенку кровеносных сосудов, что приводит к определенным васкулярным нарушениям, пояснил он. Также возможен респираторный синдром, когда концентрация кислорода в крови падает.

Часто случаются когнитивные нарушения, посттравматические переживания, особенно у лиц с тяжелой формой заболевания.

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