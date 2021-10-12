Около 3% населения планеты борется с депрессией, говорят ученые

Может ли человек самостоятельно справиться с депрессией.

Выступая на площадке Региональной службы коммуникаций Алматы, член секции суицидологии Всемирной психиатрической ассоциации (WPA) Всеволод Розанов отметил, что депрессия является следствием перенесенного стресса, передает zakon.kz.

Депрессия - не одно заболевание, сейчас оно рассматривается как системное нарушение всего организма, - говорит спикер.

Стремление к здоровью - огромный ресурс, который позволяет справиться с теми проблемами, которые мы испытываем. Сейчас мы все испытываем стресс, отмечает Всеволод Розанов. Однако человек склонен приспосабливаться к любым условиям.

Мы можем бороться с депрессий сами. Мы должны помнить, что здоровый образ жизни, физическая и социальная активность (пусть и через смартфоны), прогулки на природе, процедуры оздоравливающего характера и оптимистическое настроение - это самое мощные факторы, помогающие справиться с депрессивными переживаниями, - ответил он на вопрос журналиста.

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