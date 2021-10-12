Мужчина ударил девушку на танцполе в Атырау

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Мужчину задержали.
В Атырау мужчина ударил девушку на танцполе, передает zakon.kz.
9 октября в 03:33 в полицию поступило сообщение от 26-летней девушки о том, что во время танца в танцевальном зале одного из кафе, расположенного на улице Азаттык, неизвестный мужчина ударил ее в область левого глаза и сбежал, - сообщили в пресс-службе ДП Атырау.
По факту указанного хулиганства заведено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РК.
Позже был задержан 23-летний мужчина. Проводятся следственные действия.
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