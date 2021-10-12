Кардиолог объяснила, вредно ли для сердца спать на левом боку

Стоит ли опасаться сердечникам данной позы во время сна.

Бытует мнение, распространяемое в Сети, что якобы на левом боку спать не рекомендуется. Кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич пояснила, так ли это на самом деле, передает zakon.kz.

Часто спрашивают, можно спать на левом боку? Не повредит ли это сердцу. Однозначно, можно. Даже, если у вас есть проблемы с сердцем и сосудами, то это никоем образом не может навредить. А если вы здоровы, то вообще спите так, как вам удобно, - рассказала врач на своем YouTube канале.

Специалист отметила, что опасаться сердечникам данной позы при отдыхе не стоит.

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