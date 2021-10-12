Димаш Кудайберген рассказал, чем будет заниматься в Китае

Скоро я буду принимать участие в одной интересной программе - артист.

Димаш Кудайберген стал участником реалити-шоу в Китае, сообщает zakon.kz.

Этой новостью певец поделился с поклонниками на странице в Instagram.

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Он отметил, что прилетел из Пекина в Уси (город на востоке Китая неподалеку от Шанхая).

Скоро я буду принимать участие в одной интересной программе. В ней известные артисты Китая будут разделены на команды по 4-5 человек. Это не вокальный конкурс. В этом проекте будут сформированы группы из певцов, актеров, рэперов, танцоров. Нужно будет дойти со своей командой до самого финала. Это просто развлекательное реалити-шоу, - уточнил артист.

Кудайберген надеется, что проект понравится почитателям его таланта.

Я думаю, что вам будет очень интересен этот проект в виде захватывающих игр-миссий, - заключил он.

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