15 октября истекает очередной срок по уплате налогов

В частности, оплатить налог за лесные пользования по древесине, отпускаемой на корню за 3 квартал 2021 года.

15 октября 2021 года истекает срок по уплате ряда налогов. Об этом напомнили в Департаменте государственных доходов Алматы, сообщает zakon.kz.

В частности, необходимо:

представить декларацию по акцизу и расчету за структурные подразделения или объекты, связанные с налогообложением, за август 2021 года по ф. 400.00, 421.00;

сделать плату за лесные пользования по древесине, отпускаемой на корню за 3 квартал 2021 года.

Ознакомиться с информацией по срокам уплаты налогов и платежей и представления налоговой отчетности в 2021 году можно в налоговом календаре.

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