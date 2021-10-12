15 октября истекает очередной срок по уплате налогов

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
В частности, оплатить налог за лесные пользования по древесине, отпускаемой на корню за 3 квартал 2021 года.
15 октября 2021 года истекает срок по уплате ряда налогов. Об этом напомнили в Департаменте государственных доходов Алматы, сообщает zakon.kz.
В частности, необходимо:
Ознакомиться с информацией по срокам уплаты налогов и платежей и представления налоговой отчетности в 2021 году можно в налоговом календаре.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!