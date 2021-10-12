Бивни мамонта пытался вывезти россиянин из Нур-Султана в Китай

Подозреваемый был задержан и с санкции суда помещен под стражу.

Столичным департаментом Агентства по финансовому мониторингу начато расследование в отношении гражданина России по факту экономической контрабанды артефактов, сообщает zakon.kz.

Установлено, что гражданин РФ через Международный аэропорт Нур-Султана пытался осуществить контрабандный вывоз в Китайскую Народную Республику бивней мамонтов и рог шерстистого носорога, общим весом более 2 тысяч кг. Пресс-служба АФМ РК

Отправителем товара является директор московского ООО. Как отмечается, для ввоза палеонтологического материала на территорию Казахстана и дальнейшей отправки в Китай в Нур-Султане было зарегистрировано ТОО, директором которого назначен задержанный россиянин.

Согласно заключениям специалистов оценочная стоимость всех изученных частей ископаемых останков составляет 173 миллиона тенге.

1 октября 2021 года подозреваемый был задержан и с санкции суда помещен под стражу.

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