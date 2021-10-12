Когда Нур-Султан выйдет из "красной" зоны по COVID-19

Заболеваемость еще не ушла - УОЗ Нур-Султана.

При каком условии Нур-Султан может выйти из "красной" зоны по КВИ, рассказала главный санврач столицы Сархат Бейсенова на брифинге в СЦК, передает корреспондент zakon.kz.

Представители СМИ поинтересовались, почему столица больше полугода не выходит из "красной" зоны по КВИ. При этом в городе продолжают закрывать ковидные стационары: так, если летом в Нур-Султане функционировали 16 стационаров с коечной мощностью почти 4 тыс. коек для лечения коронавирусных больных, то на сегодня уже семь инфекционных стационаров на 990 койко-мест. И на этой неделе планируется закрыть еще один ковидный стационар.

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Сархат Бейсенова сообщила, что тот или иной регион включается в "красную", "желтую" или "зеленую" зоны в зависимости от интенсивного показателя заболеваемости, который исчисляется на 100 тыс. населения.

Если он превышает 100 случаев на 100 тыс. населения, то мы будем находиться в "красной" зоне. Мы видим тенденцию небольшую по снижению заболеваемости, но при этом у нас интенсивный показатель - на сегодняшний день равен 172, то есть это выше 100. Поэтому мы находимся в "красной" зоне, - пояснила она.

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В свою очередь руководитель Управления общественного здравоохранения Нур-Султана Тимур Муратов сообщил, что сейчас в условиях стационаров лечение получают 578 человек.

Это очень много для одного диагноза. Заболеваемость еще все-таки высокая, несмотря на то, что мы ковидные койки снизили с 4 тыс. до 990, количество пациентов - с 3 тыс. до примерно 600. Заболеваемость еще не ушла, - резюмировал он.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан

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