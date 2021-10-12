Адильхан Макин: Выступить на российском "Голосе" - моя давняя мечта

Казахстанец решил не бросать учебу, несмотря на полную вовлеченность в музыку.

Выступление казахстанца Адильхана Макина на российском музыкальном проекте "Голос" поразило членов жюри. В интервью zakon.kz музыкант рассказал о своей страсти к музыке.

Интерес к музыке у Адильхана с самого детства. Он говорит, что родные всегда поддерживали его.

Моей семье нравится, что я делаю, - отмечает он.

Певец признается, что с первых сезонов следит за проектом "Голос", участвовал в казахстанских аналогах. Но всегда хотел выступить именно в российском проекте.

Напомним, в 2019-м Адильхан Макин завоевал Гран-при международного фестиваля "Славянский базар" в Витебске.

"Славянский базар" к "Голосу" никакого отношения не имеет, это другой конкурс, совсем не похожий на него. "Голос" стал новым этапом моей жизни, - признается музыкант.

Адильхан Макин

Музыкант родился в Петропавловске, но с февраля из-за учебы перебрался в Москву. Сейчас он учится в МГУ им. Ломоносова на втором курсе магистратуры, живет в общежитии. Поступление на магистратуру Адильхан объясняет просто:

Окончив Академию искусств им. Т. К. Жургенова в 2019 году, подумал, что нужно продолжать учиться. Поскольку могу совмещать учебу и работу. Вдруг дальше времени не будет учиться.

Макин предпочитает классическую музыку и народные песни. При этом следит за трендами в разных жанрах.

О своих целях музыкант пока умалчивает.

Цели большие, мечты - еще больше, но об этом потом, - отшучивается он.

На вопрос, как он выбирал песню для выступления на "Голосе", Адильхан ответил, что не имеет права разглашать подобную информацию:

Понимаете, я подписал контракт. Не могу раскрывать эти подробности.

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