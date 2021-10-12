Казына Капитал Менеджмент и фонд Абу-Даби ADQ создают совместный венчурный фонд

Инвестиции фонда будут направлены на поддержку проектов, соответстующих миссиям институтов развития и отвечающих на региональные вызовы.

В рамках рабочего визита премьер-министра РК Аскара Мамина в Объединенные Арабские Эмираты АО "Казына Капитал Менеджмент" (дочерняя организация АО "НУХ "Байтерек") и суверенный фонд Абу-Даби ADQ через собственную венчурную платформу DisruptAD договорились о создании совместного венчурного фонда ADQ-KCM.

Фонд будет сфокусирован на осуществлении совместных инвестиций в инновационные компании на ранних и более поздних стадиях, а также в предприятия с высоким потенциалом роста и устойчивой бизнес моделью.

Инвестиции фонда будут направлены на поддержку проектов, соответстующих миссиям институтов развития и отвечающих на региональные вызовы.

Планируемая капитализация фонда ADQ-KCM - 100 миллионов долларов США. Первоначальные инвестиции составят 50 миллионов долларов США на паритетной основе. Дальнейшие инвестиции в фонд будут согласовываться партнерами по мере освоения первоначальных средств.

Вложения фонда будут осуществляться в проекты с потенциалом внедрения технологических инноваций для реализации цифровой трансформации отраслей. Согласно основным условиям создаваемого фонда проекты будут в сферах IT, финтех, агротехнологий, B2B и B2C, инфраструктурных технологий и телекоммуникаций, технологий производства продуктов питания, платформенных решений и цифровой трансформации.

Партнерство с ADQ в рамках нового фонда предоставит дополнительную финансовую поддержку для развития рынка венчурных инвестиций в Казахстане и станет катализатором роста инвестиционных потоков между странами.

Справочно:

АО "Kазына Капитал Менеджмент" - фонд фондов прямых инвестиций, созданный в 2007 году, основной миссией которого является развитие инфраструктуры private equity в Казахстане в целях содействия устойчивому экономическому развитию Казахстана. Является дочерней организацией АО "НУХ "Байтерек". Дополнительную информацию можно найти на сайте.

Abu Dhabi Development Holding Company (ADQ) - суверенный фонд Абу-Даби. Фонд ADQ широко представлен в таких секторах, как обрабатывающая и добывающая промышленность, АПК, транспорт и логистика, финансы, туризм, медиа и энергетика. Под управлением фонда находятся активы объемом более $175 млрд. Дополнительную информацию можно найти на сайте.

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