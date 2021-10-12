"Кайрат" едва не проиграл в Кубке Казахстана по футзалу

Благодаря хет-трику Даурена Турсагулова команда сумела свести игру к ничье – 4:4.

В Нур-Султане проходят игры Кубка Казахстана по футзалу с участием девяти отечественных коллективов, передает zakon.kz.

Участники Кубка разделены на две подгруппы, в которых команды сыграют "друг с другом", а две лучшие дружины из групп выходят в полуфинал.

Действующий чемпион Казахстана и недавний обладатель Суперкубка страны алматинский "Кайрат" во втором туре данных соревнований избежал поражения, проигрывая рудненскому "Аяту" с разницей в три мяча. Благодаря хет-трику Даурена Турсагулова "Кайрат" сумел свести игру к ничьей – 4:4.

Куандык Шынасилов

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