Пьяный пассажир избил таксиста в Костанае

Подозреваемый был задержан собакой по кличке "Граф" по следу крови.

В Костанае пьяный пассажир такси вместо оплаты избил водителя, после чего скрылся, сообщает zakon.kz.

Данный факт произошел около 01:00 в Костанае по ул. Орджоникидзе. В салоне автомашины Toyota Avensis между водителем такси и 31-летним местным жителем произошла ссора, в результате которой мужчина нанес водителю телесные повреждения, а затем скрылся в неизвестном направлении. 47-летний потерпевший сообщил об этом в полицию. пресс-служба Департамента полиции Костанайской области

Подозреваемый был задержан около одного из кафе в районе КСК.

По словам младшего инспектора-кинолога Руслана Кайралапова, подозреваемый был найден собакой по кличке "Граф" по следу крови.

Собака повела вдоль забора. Пройдя 30-40 м увидела силуэт человека в темноте и начала лаять. Подозреваемый пытался скрыться с места происшествия, побежал в сторону ул. Баймагамбетова и там же был задержан. Доложил об этом в дежурную часть, оперативно приехали сотрудники патрульной полиции, - рассказал он.

На месте происшествия в радиусе 300 м было найдено портмоне с документами на имя задержанного.

Сам потерпевший был доставлен в городскую больницу. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по ст. 107 ч. 2 УК РК "Причинение средней тяжести вреда здоровью". По результатам медицинского освидетельствования у подозреваемого была установлена средняя степень алкогольного опьянения. пресс-служба ДП Костанайской области

Собака по кличке "Граф" - служебно-розыскная собака Центра кинологической службы ДП Костанайской области.

Фото: ДП Костанайской области

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