Еще одно авианаправление открыто для казахстанцев

Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением требований.

В Казахстане возобновляется авиасообщение с Калининградом, сообщает zakon.kz.

С 4 ноября 2021 года российская авиакомпания "Северный ветер" планирует осуществлять регулярные рейсы по новым маршрутам Нур-Султан – Калининград (по субботам) и Алматы – Калининград (по четвергам) на воздушном судне типа Boeing-737 с частотой по 1 рейсу в неделю по каждому маршруту, - говорится в сообщении МИИР РК.

Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, в соответствии с расписанием.

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