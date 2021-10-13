В Hawaii, Miami Aquapark&SPA открылся сезон термальных процедур

Сезон термокупаний открыт.

Hawaii, Miami Aquapark&SPA в крупнейшем молле страны "Апорт" предлагает не только отдых для всей семьи, но и оздоровительные процедуры.

Термальные бассейны

В последние годы альтернативой классическому обливанию холодной водой на свежем воздухе стали купания в термобассейнах. Термальные бассейны – это специальные бассейны на открытом воздухе с постоянно поддерживаемой высокой температурой воды.

Термальный бассейн комплекса Hawaii, Miami Aquapark&SPA расположен в черте Алматы, из центра города до него можно добраться за 20 минут. Глубина бассейна – 1,8 метра, вода подается из собственных артезианских скважин и проходит через сложную систему фильтрации. Температура воды +38 градусов. Разница температур воздуха и воды позволяет закалять организм в щадящем режиме. Стоит отметить что здесь работает и детский термальный бассейн. Немаловажен и тот факт, что из бассейна под открытым небом в любой момент можно уйти в сауну или крытые бассейны.

Особым подарком этой осени от Hawaii, Miami Aquapark&SPA стало открытие детского термального бассейна под открытым небом, соответствующего всем международным требованиям.

О закаливании организма многие слышали с детства – его считают залогом здоровья и долголетия. Польза контрастных водных процедур, будь то обливание, парение или купание в открытых бассейнах, давно подтверждена: гидротерапия помогает не только укрепить иммунитет, но и справиться с проблемами высокого давления, мышечными болями, проблемами кровообращения, помогает укрепить нервную и сосудистую системы. Однако у рядового городского жителя не всегда хватает времени, силы воли и возможностей для подобных процедур.

Парение

Альтернативный вид закаливания – парение, например, посещение бани, когда нужный эффект достигается за счет воздействия высоких температур и влажности. Посещение парной способствует омоложению кожи, улучшению лимфо- и кровотока, нормализует обмен веществ, благотворно влияет на дыхательную систему.

Нагрузка на сердечно-сосудистую систему в бане сравнима со спортивными тренировками. Любители попариться впоследствии лучше других переносят температурные и погодные перепады.

Что касается органов дыхания, они в парной расслабляются, организм насыщается кислородом. Под воздействием высокой температуры гибнут микробы.

Видео можно посмотреть здесь.

Комплекс Miami SPA предлагает уникальные бани и сауны, такие как: Царская баня, Ханская, Тянь-Шаньская, Тропическая, Соляная сауны, турецкие хаммамы.

В Hawaii, Miami Aquapark&SPA вы не ограничены одним видом отдыха – в одно посещение можно попробовать разные виды гидротерапии, термобассейны и банные процедуры.

Адрес: Алматы, пр. Райымбека, Молл "Апорт".

Подробная информация на официальном сайте, либо по телефону +7(727) 312 17 37.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!