Счетный комитет начал проверку средств, выделенных на ОИ-2020

Госаудит проводится по поручению главы государства.

Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета проводит аудит эффективности использования средств, выделенных на подготовку к Олимпиаде-2020, сообщает zakon.kz.

В настоящее время по поручению главы государства Счетным комитетом проводится государственный аудит эффективности использования бюджетных средств, выделенных на подготовку к Олимпийским играм 2020 в Токио, - говорится в сообщении СК.

Напомним, на Олимпиаде-2020 в Токио казахстанские спортсмены завоевали всего восемь бронзовых медалей.

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Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что итоговый результат национальной команды - восемь бронзовых медалей и 83 позиция в общекомандном зачете - не соответствует спортивному потенциалу Казахстана и значительным средствам, которые государство вкладывает в развитие спорта. По его словам, выступление национальной сборной на Олимпиаде свидетельствует в пользу срочных, эффективных реформ в такой важной сфере, как спорт. Он подчеркнул, что следует уделить внимание развитию массового и детского спорта и на этой основе стремиться к достижению выдающихся успехов на мировой арене.

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