В работе спецЦОНов произошел сбой

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Ответственные службы работают над восстановлением работоспособности базы.
В спецЦОНах Казахстана произошел технический сбой, передает zakon.kz.
В связи со сбоями в базе Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры не представляется возможным получить сведения о штрафах, лишении прав на вождение. На данный момент прием клиентов по оформлению госуслуги по выдаче водительских удостоверений в спецЦОНах РК приостановлен, - сообщили в пресс-службе "Правительства для граждан".
Ответственные службы работают над восстановлением работоспособности базы.
О возобновлении приема в спецЦОНах будет сообщено дополнительно.
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