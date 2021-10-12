Касым-Жомарта Токаева пригласили в Индию

Министр передал Касым-Жомарту Токаеву слова приветствия от премьер-министра.

Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Индии Субраманияма Джайшанкара, сообщает zakon.kz.

По данным Акорды, министр прибыл в Казахстан для участия в заседании Совета министров иностранных дел СВМДА.

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В ходе встречи собеседники обсудили перспективы развития многоплановых казахстанско-индийских отношений в политической, торгово-экономической и инвестиционной сферах.

Приветствуя Субраманияма Джайшанкара, глава государства отметил важность участия Индии в сегодняшней министерской встрече СВМДА, выразив признательность руководству этой страны за поддержку казахстанских инициатив.

Глава государства рассказал министру о принимаемых в Казахстане мерах по борьбе с COVID-19, усилиях по стабилизации ситуации в Афганистане и оказанию гуманитарной помощи этой стране.

Президент также отметил важность восстановления авиасообщения между двумя государствами, что придаст импульс дальнейшему развитию отношений между Казахстаном и Индией.

В свою очередь, руководитель внешнеполитического ведомства Индии передал Касым-Жомарту Токаеву слова приветствия от премьер-министра Нарендры Моди, который рассматривает центрально-азиатский регион в качестве важного направления сотрудничества. В данном контексте индийский дипломат передал приглашение президенту Казахстана совершить визит в Индию в следующем году.

Отдельное внимание во время беседы было уделено вопросам преодоления последствий пандемии. Субраманиям Джайшанкар передал Токаеву предложение индийской стороны о взаимном признании сертификатов вакцинации, а также заявил о готовности своей страны к активизации сотрудничества в сфере фармацевтики и цифровизации экономики.

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