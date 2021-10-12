Казахстанские тяжелоатлеты завоевали еще одно "золото" на чемпионате мира

В сумме двух упражнений Руфина Чалкарова набрала 247 кг.

В последний день юношеского мирового первенства по тяжелой атлетике золотым медалистом стала казахстанская спортсменка Руфина Чалкарова, передает zakon.kz.

16-летняя Руфина Чалкарова выступала в весовой категории свыше 81 кг в компании еще шести атлетов. Спортсменка из Алматинской области уже с первой попытки нокаутировала своих соперниц, взяв вес в рывке 100 кг, и довела потом до 107 кг (мировой рекорд – 110 кг). К примеру, турчанка Фатмагуль Севик, занявшая второе место, в рывке смогла поднять 95 кг.

В толчке Руфина уже на заявке предварительных весов поставила 125 кг, что говорило о ее тотальном преимуществе над остальными атлетами. Что она потом и доказала на помосте. Взяв стартовый вес, Чалкарова далее подняла 130, и в заключительном подходе толкнула 140 кг.

В сумме двух упражнений Руфина Чалкарова набрала 247 кг.

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