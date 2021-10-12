Каких животных будет защищать новый законопроект?

Изначально к разработке законопроекта привлекались представители зоозащитных организаций, в том числе юристы, что, по идее, должно положительно отразиться на самом документе.

В прошлую пятницу в Мажилисе Парламента презентовали долгожданный законопроекта "Об ответственном обращении с животными". Как говорилось во время презентации, основными задачами проекта закона является установление требований при обращении с животными, защита животных от жестокого обращения, страданий и гибели, жестокого умерщвления, укрепление нравственности и гуманности в обществе. Законопроект разрабатывался более трех лет. Одна из разработчиков документа, руководитель комитета Animal Law ПЮК KazBar Ольга Ченцова рассказала zakon.kz о том, как готовился документ, что стало камнем преткновения при его разработке и почему в конечном итоге он может "уйти не туда".

Изначально к разработке законопроекта привлекались представители зоозащитных организаций, в том числе юристы, что, по идее, должно положительно отразиться на самом документе.

Работа шла непросто: и ввиду объективной сложности самого законопроекта, новаторского для Казахстана, и по ряду других причин. Но представители зоозащиты приложили немало сил и времени, чтобы с их помощью законопроект получился максимально качественным - то есть современным, учитывающим лучший мировой опыт. В пределах возможного максимально исследовалось релевантное казахстанское законодательство и учитывались существующие казахстанские реалии касательно животных, - рассказала Ольга Ченцова.

Однако представленный в парламенте вариант закона несколько обескуражил зоозащитников и представляющих их юристов, так как в нем появились термины, о которых изначально речи не шло.

Законопроект содержит ряд действительно прогрессивных для Казахстана норм, которые могут стать основой для новой правовой политики в части обращения с животными. Но в то же время он обнаружил неожиданные новшества, которые могут при их принятии вызвать серьезные проблемы при применении закона и сделать его во многих отношениях неработающим. Предполагаем также, что некоторые предложенные Минэкологии нормы вызовут полное непонимание у граждан страны, прямо голосовавших за принятие закона (а их около 70 тысяч, в десятки раз больше - ожидающих его), - поделилась представитель зоозащитников.

По ее словам, существует ключевой вопрос, с которым необходимо как можно быстрее разобраться. А именно: каких животных и как будет регулировать закон?

Надо сказать, что термин "животные" на протяжении всей работы над законопроектом вызывал непонимание и споры, несмотря на то, что письменно и устно представителями зоозащиты давались пояснения со ссылкой на казахстанское законодательство, на международные конвенции и законодательство других стран. В итоге в законопроекте, представленном в Парламент, термину "животные" дано определение, которое ранее при регулярной многомесячной работе вообще не обсуждалось, и теперь вызывает огромные вопросы по крайней мере у нас, как у людей, кто с этими вопросами углубленно разбирался. Появились также вопросы и по определениям отдельных видов животных, например, сельскохозяйственных, - поделилась Ольга Ченцова.

Кто такие животные?

Как отметила юрист, определение статуса животных с юридической точки зрения – один из сложных вопросов в праве на сегодняшний день.

Не вдаваясь в биологические тонкости, отметим, что согласно общераспространенной информации в научном смысле к животным, помимо млекопитающих, пресмыкающихся и земноводных, относится огромное множество других организмов: рыбы, птицы, насекомые, паукообразные, моллюски, морские звезды, черви и другие. Сейчас название "животные" в таксономическом смысле закрепилось за многоклеточными. Это же трактует и закон "О животном мире", согласно которому к животным относятся и дикие животные (млекопитающие, птицы, пресмыкающиеся земноводные, рыбы, моллюски, насекомые и другие), находящиеся в состоянии естественной свободы на суше, в воде, атмосфере и почве".

Законодательство о животных традиционно имело исключительно антропоцентрическую ориентированность, то есть, регулируя отношения человек-животное, брались за основу исключительно интересы человека в узком смысле. Однако данный подход устарел. На протяжении последних десятилетий по всему миру идет волна принятия законов, которые регулируют благополучие животных и их защиту от жестокого обращения, вне зависимости от того, влияет ли это непосредственно на человека. Такие законы получили название animal welfare acts или animal anti-cruelty actw. Большинство стран мира, причем как развитых, так и развивающихся приняли такие законы.

Как шла работа

При работе над законопроектом "Об ответственном обращении с животными" представители зоозащиты (в основном юристы) столкнулись с большой проблемой: определения для целей разрабатываемого закона термина "животные", а также и других терминов - например, "сельскохозяйственные животные", "домашние животные-компаньоны", "бродячие" и "безнадзорные" животные, и так далее.

Изначально уполномоченные органы, участвующие в подготовке законопроекта в лице своих представителей последовательно настаивали на исключении из предложенных для законопроекта терминов "животные" и "сельскохозяйственные животные" на том основании, что аналогичные термины и их определения содержатся в законе "О животном мире" и законе "О племенном животноводстве", и в разрабатываемом законе можно их использовать. Наши возражения состояли в том, что тот же закон "О животном мире" и разрабатываемый закон "Об ответственном обращении с животными" имеют разные цели и разный предмет регулирования, - рассказал юрист.

По мнению общественников, законы "О животном мире" и "О племенном животноводстве" по юридической силе равны закону "Об ответственном обращении с животными", но регулируют они совсем другие вопросы. Поэтому для нового закона должны быть разработаны свои определения и термины.

Аналогичные замечания высказывались касательно определения служебных животных. Предлагалось использовать определение служебных животных, данное законом "О государственной границе Республики Казахстан". Наши возражения состояли в том, что названный закон регулирует отношения только относительно государственной границы, а данным в нем определением служебных животных не охватывались (и не могли охватываться) служебные животные, принадлежащие органам МВД, спасательными и сторожевым службам, - пояснила Ольга Ченцова.

Как определяет животных законопроект

В проекте закона "Об ответственном обращении с животными" они определены следующим образом: "Животные - дикие животные (млекопитающие, птицы, пресмыкающиеся, земноводные, рыбы, моллюски, насекомые и другие), находящиеся в состоянии естественной свободы на суше, в воде, атмосфере и почве, а также домашние животные вне зависимости от вида, в том числе собаки и кошки, которые традиционно содержатся и разводятся человеком, для удовлетворения эстетических потребностей и потребностей в общении ( за исключением животных, включенных в перечень животных, запрещенных к содержанию".

Базовое определение животных охватывает только диких и домашних животных, не упоминая ни служебных, ни сельскохозяйственных, ни лабораторных, ни животных, используемых в культурно-зрелищных мероприятиях. Одновременно законопроект содержит главу, регулирующую особенности при обращении, содержании и использовании животных отдельных категорий. В том числе диких; сельскохозяйственных; животных в культурно-зрелищных целях; экспериментальных ( лабораторных) животных; служебных животных; домашних.

Предложенная законопроектом формулировка термина "животные" в контексте структуры законопроекта в целом вызывает ряд вопросов, ответы на которые хотелось бы понимать заранее. Во-первых, почему определение включает только диких и домашних животных? Ведь с точки зрения логики вообще и юридической логики в частности, а также с позиций юридической техники, общее определение чего-либо (в данном случае животных) является родовым, и оно должно включать все охватываемые им виды в данном случае все виды животных, регулируемых законом). Что касается определений животных по видам, оно может содержать их видовые особенности, но при этом каждый из видов должен подпадать и под общее определение, - сказала представитель зоозащитных организаций.

Она отметила, что по логике Минэкологии, те виды животных, которые не включены в общее определение животных, должны регулироваться отдельными статьями.

Тогда почему дикие животные во всем их многообразии все-таки включены в общее определение животных (хотя их как раз согласно этой статье должно регулировать специальное законодательство), а другие категории животных - нет? – вопрошает юрист.

Она также отметила, что первоначально законопроект в принципе задумывался для защиты преимущественно собак и кошек, зверей, содержащихся в контактных зоопарках и т.д,, случаи издевательств над которыми периодически будоражат общество. А в итоге стали обсуждать комаров и моллюсков.

Как должно быть в итоге

При работе над законопроектом общественники и представляющие их юристы ориентировались на:

общие положения, которые касаются всех охватываемых регулированием этого закона животных;

правила, которые должны касаться только их отдельных категорий животных.

В том числе общими должны быть положения закона касательно основных принципов обращения с животными, защиты от жестокого обращения, основные требования к содержанию и ответственному обращению с животными, а также контролю за соблюдением законодательства. Все эти нормы должны касаться всех животных. Для того, чтобы закон был внутренне логичен, непротиворечив, и не вызывал на практике вопросов и разнообразного применения, требуется правильное определение животных, даваемое в целях этого закона. А это значит, что как минимум, общее определение животных должно прямо включать все те их виды, которые регулируются законом, либо быть таким, чтобы не возникало сомнений, каких же животных закон имеет в виду, устанавливая для них общие принципы и общие нормы регулирования, - пояснила Ольга Ченцова.

Следующий ключевой вопрос: каких именно животных с позиций гуманного отношения и ответственного обращения должен охватывать закон?

Мы бы считали, глобально признавая ценность жизни любого живого существа, что гуманное отношение и ответственное обращение требуется по отношению к любому животному, даже если оно состоит из нескольких клеток. Однако очевидно, что, например, отношение к простейшим видам животных и позвоночным животным, обладающим высшей нервной деятельностью, не может быть идентичным даже исходя из принципов гуманного отношения и ответственного обращения. Более того, даже касательно позвоночных одного вида отношение не может быть одинаковым, поскольку целевое использование животных может отличаться (например, собака может использоваться как домашнее животное-компаньон, либо как служебное животное, либо как лабораторное - гуманность и ответственность в зависимости от целей использования могут сильно отличаться, но они должны быть определены для каждой категории) – рассказала юрист.

Решая непростой вопрос об определении круга животных, прямо защищаемых законом, зоозащитники ориентировались на наиболее передовую мировую практику и опыт, которые показали, что в настоящее время "гуманитарные" конвенции по животным, провозглашая принципы гуманного отношения и ответственного обращения, имеют в виду не всех животных, а только тех, которые способны испытывать боль и страдания, прежде всего, позвоночные и некоторые другие.

Так, Европейская конвенция о защите животных при международной перевозке применяется в отношении домашних непарнокопытных и домашних животных: крупного рогатого скота, овец, коз и свиней; домашней птицы и домашних кроликов; домашних собак и домашних кошек; других млекопитающих и птиц; хладнокровных животных.

Предложенное зоозащитниками определение животных для закона "Об ответственном обращении с животными" в заключительном раунде обсуждений с нами в Минэкологии выглядело следующим образом:

"Животные — это позвоночные животные (рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие), относящиеся к домашним, диким, в том числе содержащиеся в неволе или полувальных условиях, сельскохозяйственным, включая экзотических, имеющих способность чувствовать и страдать".

Мы полагали, что, возможно, это определение должно быть доработано, но в своей основе должно быть в законе таким. Сказанное не означает, что к иным, не охваченным законом видам животных не должно быть гуманного отношения или ответственного отношения. Конечно, оно должно быть. Однако его особенности должны содержаться в "фаунистическом" законодательстве. Например, такие особенности отчасти уже есть в законе "О животном мире". Правда, там гуманизм в основном определяются с потребительских позиций человека, а не заботы о боли и страданиях животных, - пояснила юрист.

По мнению общественников, принципы гуманного и ответственного обращения с животными должны отражаться в номах любого иного казахстанского законодательства и в идеале иметь правовую поддержку на уровне Конституции страны, как это сделано в ряде стран, в том числе совсем недавно в Конституции России.

Сегодня, 12 октября, состоялось еще одно обсуждение законопроекта, мы получили новое определение животных (к сожалению, не знаем, кем подготовленное, хотя все мы включены в рабочую группу Мажилиса по законопроекту). Это новое определение животных также не отвечает концепции закона, что еще раз подтверждает необходимость его внимательного обсуждения и принятия продуманного решения в первую очередь по этому концептуальному термину и его определению, - резюмировала Ольга Ченцова.

Подготовила Лариса Черненко

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