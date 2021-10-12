Процедуру голосования на пост Совета мудрецов объяснил глава секретариата СВМДА

Решение будет приниматься консенсусом по умолчанию государствами-членами совета.

Решение будет приниматься консенсусом по умолчанию государствами-членами совета, сказал на пресс-конференции по итогам 6-ой встречи министров иностранных дел Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии исполнительный директор секретариата СВМДА Кайрат Сарыбай, передает корреспондент zakon.kz.

Есть процедура умолчания - это практика в международных организациях, когда то или иное предложение той или иной стороны выносится на рассмотрение государств-членов. И если государства-члены не выражают свой отказ, свое возражение, значит решение принимается консенсусом по умолчанию, - сказал Сарыбай.

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Результаты, по его словам, будут зависеть от того, как номинировавшая сторона попросит секретариат поставить сроки.

Зависит от того, как номинировавшая сторона попросит секретариат поставить сроки. Поэтому я не думаю, что это займет много времени, поскольку и в ходе дебатов, и в ходе выступления подавляющее большинство высказались в поддержку. Я думаю, что это совершенно разумное и справедливое решение, что возглавить Совет мудрецов должен никто иной, как основатель, - отметил Сарыбай.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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