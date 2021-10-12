Для проверок работодателей на предмет вакцинации сотрудников нет оснований - Генпрокуратура

Ответственность граждан за отсутствие вакцинации в законодательстве также не предусмотрена.

Генеральная прокуратура дала разъяснения по вопросам проверок на предмет соблюдения постановлений главного государственного санитарного врача в части вакцинации, сообщает zakon.kz.

С запросом по этому поводу обратились несколько адвокатов.

На ваше обращение по вопросам проверок на предмет соблюдения постановлений главного государственного санитарного врача сообщаем следующее. По имеющейся информации с 1 сентября текущего года проверки граждан на рабочих местах на предмет вакцинации от коронавируса не проводятся. Оснований в законодательстве для таких проверок не предусмотрено. Постановления главного государственного санитарного врача не входят в систему законодательства Республики Казахстан, - говорится в ответе Генпрокуратуры.

Указывается, что в этой связи нет оснований и для наложения штрафов на работодателя, допустившего невакцинированного работника на рабочее место.

Ответственность граждан за отсутствие вакцинации в законодательстве также не предусмотрена.

Между тем 8 октября сообщалось, что Минздрав утвердил обязательность вакцинации при допуске на работу. В частности, говорится, что допуск на работу в очном режиме для работников организаций, получивших вакцинацию против COVID-19 в организации/объекты, перечень которых установлен главным государственным санитарным врачом РК, главными государственными санитарными врачами на соответствующей административно-территориальной единице.

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