Заседание ВЕЭС пройдет 14 октября

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Заседание ВЕЭС пройдет под председательством Касым-Жомарта Токаева.
Заседание Высшего Евразийского экономического совета пройдет 14 октября, передает zakon.kz.
14 октября в формате видеоконференцсвязи под председательством Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), инициированное Республикой Беларусь, - написал пресс-секретарь главы государства Берик Уали в Facebook.
Он отметил, что главы государств обсудят актуальные вопросы деятельности Евразийского экономического союза и дальнейшее развитие экономического сотрудничества стран-участниц ЕАЭС.
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