Президент Кыргызстана отправил правительство в отставку

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Указ об отставке кабинета министров подписал Садыр Жапаров.
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ об отставке кабинета министров, сообщает zakon.kz.
Садыр Жапаров подписал указ "Об отставке кабинета министров Кыргызской Республики". пресс-служба президента Кыргызстана
Согласно указу, действующий состав кабинета министров КР отправлен в отставку.
Лица, занимавшие должности членов кабинета министров Кыргызской Республики, будут продолжать исполнение своих обязанностей до формирования нового состава кабинета министров Кыргызской Республики. пресс-служба президента Кыргызстана
Также Жапаров подписал указ, согласно которому Улукбек Марипов "освобожден от исполнения обязанностей председателя кабинета министров Кыргызской Республики".
Исполняющим обязанности председателя кабинета министров КР - руководителем Администрации президента КР, согласно другому указу Жапарова, назначен Акылбек Жапаров.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!