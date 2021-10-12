Непривитые казахстанцы с медотводом получат "зеленый" статус

В будущем необходимость носить с собой справку отпадет.

При каком условии люди с "синим" статусом могут посетить общественные места в выходные дни, рассказала на брифинге в СЦК главный санврач столицы Сархат Бейсенова, передает корреспондент zakon.kz.

Люди с "синим" статусом в выходные дни могут посещать общественные места. Но для этого у них должна быть с собой справка от участкового врача о том, что у него имеется медицинский отвод и что ему нельзя вакцинироваться против коронавируса. При предъявлении данной справки этот человек с "синим" статусом имеет полное право посетить тот или иной объект в выходные дни, - пояснила она.

Она также сообщила, что в будущем необходимость носить с собой справку отпадет.

На сегодня министерством проводится интеграция в приложение. После всех технических работ казахстанец с "синим" статусом при наличии медотвода получит "зеленый" статус, - резюмировала спикер.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан

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