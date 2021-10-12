В Нур-Султане горел жилой дом

Приложение zakon.kz
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Эвакуировано 15 человек.
В жилом доме Нур-Султана произошел пожар, сообщает zakon.kz.
По данным столичного ДЧС, в 16:35 пожарные подразделения выехали по повышенному номеру вызова №3 по адресу Биржан сал, 6.
По прибытию пожарных было установлено, что горит квартира на втором этаже жилого дома и помещения ломбарда. Пожар локализован в 16:58. При тушении пожара спасен один человек, эвакуировано - 15, - отмечено в сообщении.
Фото: Astanovka98
В тушении пожара задействовано 8 единиц техники и 22 личного состава пожарных подразделений ДЧС столицы.
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