Человеку нужно выпивать не более полулитра воды в сутки, заявил Мясников

Доктор Мясников развеял некоторые мифы, связанные с употреблением воды.

Врач и телеведущий Александр Мясников выступил в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1". Он развеял мифы о вреде популярных пищевых привычек, передает zakon.kz.

Утверждение о том, что каждому необходимо пить не менее двух литров воды в день, доктор считает неверным. Он аргументирует это тем, что человек получает некоторое количество жидкости во время еды.

По словам специалиста, в день нужно выпивать минимум пол-литра воды. Как уточнил Мясников, этого количества хватает для того, чтобы покрыть дефицит воды, которая выделяется из организма с потом, дыханием и мочой.

Заблуждением он назвал и мнение, согласно которому нельзя выпивать больше двух чашек кофе в день. Врач подчеркнул, что употребление кофе является профилактикой цирроза и рака печени, предотвращает инсульт, инфаркт и аритмию.

Другое дело, что вы должны принимать не больше 300 миллиграммов кофеина, - уточнил телеведущий.

Он посоветовал всем, кто пьет много кофе, отказаться от сладких тонизирующих напитков и зеленого чая, поскольку в них содержится много кофеина.

Помимо этого, врач развеял миф о том, что еду нельзя запивать. По словам Мясникова, это не должно нарушать процесс пищеварения. Однако он отметил, что запивать еду нужно водой, а не молоком, которое считается калорийным продуктом, или соком из-за содержащегося в нем большого количества сахара.

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